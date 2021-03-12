Саранск, , 11:31 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1943 года рождения был госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония. Течение заболевания усугубляла гипертоническая болезнь и ожирение.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 176 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 марта в Мордовии выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 38 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 340 случаев.

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