Самара, , 11:31 — REGNUM Торгово-офисный центр горит в Самаре. Об это 12 марта сообщает ГТРК Самара.

По информации журналистов, пожар в торговом центре «Скала», который располагается на Московском шоссе, 4, начался днем 12 марта.

Сообщается, что горит фасад здания на площади 150 кв. метров. Из здания эвакуированы посетители и сотрудники.

Журналисты сообщают, что на парковке около торгового центра повреждены некоторые автотранспортных средства, на которые упали осколки горящих фрагментов фасада.

По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал.

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