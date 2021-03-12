Чебоксары, , 11:30 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлен 41 носитель коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 12 марта, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 21 967 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 41.

Победили болезнь 20 082 человека, из них за сутки выписан 31 пациент. Доля выздоровевших составляет 91,4%. В республике официально числятся 786 больных COVID-19.

Также в Чувашии умерли ещё четыре пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 1099 человек.

Отметим, что в Чувашии идет информатизация службы скорой помощи. В период пандемии созданная в республике единая информационная система «Скорая помощь» выступила как стратегический ситуационный центр, куда стекает информация о коечном фонде по каждой больнице в Чувашии.