Москва, , 11:29 — REGNUM Платформа микроблогов Twitter может быть полностью заблокирована на территории РФ в будущем. Об этом на круглом столе «Вынужденное замедление — выводы для всех» заявила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Конечно, не исключено, что полностью придется заблокировать эту социальную сеть в будущем на территории Российской Федерации», — сказала Мизулина.

По её словам, ситуация с распространением детской порнографии в Twitter «вызывает очень много вопросов».

Мизулина также напомнила, что в США хранение детской порнографии уголовно наказуемо: «Это вызывает вопрос: почему представители компании Twitter, сервера которой находятся в США, до сих пор находятся на свободе?».

Она попросила МИД РФ и российские правоохранительные органы «задать соответствующие вопросы» представителям США.