Анапа, Краснодарский край, , 11:29 — REGNUM Жители многоквартирного дома в Анапе, в котором утром 12 марта произошёл пожар, получат единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, сообщили в администрации города.

«Пострадавшим планируется оказание помощи в виде единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей. Организована комиссия по оценке ущерба», — уточнили в администрации.

Для эвакуированных жителей дома организован временный пункт размещения в ДК «Алексеевский» — здесь можно согреться, выпить горячего чая. Здесь же работают специалисты миграционной службы по поводу восстановления документов, психологи, специалисты муниципальных и федеральных структур. Также определены пункты временного размещения пострадавших на базе двух санаториев и отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 марта в Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом, огонь охватил более 3,1 тыс. кв. м. Из дома были эвакуированы 300 человек. На данный момент открытое горение ликвидировано. По факту пожара проводится прокурорская проверка. В городе введен локальный режим ЧС.

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