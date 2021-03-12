Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM В Петербурге после однодневного спада вновь выросла суточная смертность от COVID-19. Об этом сообщает в пятницу, 12 марта, федеральный оперативный штаб.

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За сутки в городе подтвердили 46 летальных исходов. Это на шесть случаев больше, чем днем ранее, и является вторым показателем среди регионов России после Москвы, где за минувшие сутки скончались 56 граждан.

Всего за время пандемии от COVID-19 в Петербурге, согласно официальным данным, погибли 11 573 человека. Летальность болезни в Петербурге — одна из самых высоких в РФ и составляет 3%.

Добавим, в России за сутки подтвердили 486 летальных случаев, их общее число достигло 91 220.

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