Москва, , 11:29 — REGNUM Законопроект об особенностях оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями разработали в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания экспертного совета.

Устанавливается возможность использования препаратов «офф-лейбл» в лечении детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями в интересах излечения ребенка, если они уже включены в клинические рекомендации. Препараты «офф-лейбл», не включенные в соответствующие стандарты медицинской помощи или клинические рекомендации, допускаются к использованию по решению врачебной комиссии соответствующей медицинской организации, рассказала Яровая.

Применение лекарственных препаратов «офф-лейбл» в таком порядке будут вправе осуществлять федеральные и региональные онкоцентры и медучреждения, где есть детское онкологическое или гематологическое отделение.

Кроме того, законопроект прописывает механизм формирования федеральными детскими онкоцентрами перечня эффективно применённых лекарственных препаратов «офф-лейбл», направляемых в Минздрав с рекомендациями о включении их в клинические рекомендации или стандарт оказания медицинской помощи. Порядок рассмотрения рекомендаций будет устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

«Законопроектом мы снимаем существующие сегодня сложности при оформлении оплаты лечения детей с применением таких препаратов в рамках программы ОМС. По факту, это снятие барьеров в реализации жизненно необходимой квалифицированной медицинской помощи. Таким образом, препараты «офф-лейбл» приобретают правовой статус и для ОМС», — пояснила вице-спикер Госдумы.

Проблема применения препаратов «офф-лейбл» признана, в том числе на уровне ВОЗ требует решений на уровне национального законодательства в интересах пациента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме нашли решение проблемы продолжения лечения онкологии у 18-летних