Иркутск, , 11:27 — REGNUM Резкое потепление в Приангарье привело к раннему разрешению льда на Байкале, предупреждает 12 марта 2021 года ГУ МЧС по Иркутской области.

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В Ольхонском районе толщина льда в среднем составляет 70 см. Многочисленные разрывы льда зафиксированы по всей акватории. Размеры промоин у мысов Шида, Улан-Хада, Улирба, Кобылья Голова достигают 10×12 м.

Становая трещина, проходящая от мыса Улирба до мыса Гихтэй, активна, её ширина достигает полутора метров. В районе поселка Большое Голоустное толщина льда у берега составляет 70−80 см, но на удалении лед значительно тоньше. Местами на поверхности талая вода. Из-за активизировавшихся подводных термальных источников у мыса Большой Кадильный толщина льда составляет не более 5 см, а вдоль берега есть проталины.

Становая трещина от мыса Толстый в Слюдянском районе вдоль побережья поселка Листвянка в сторону Бугульдейки динамична. Она расширяется, местами достигает 2 м. Активное разрушение торосов провоцирует появление трещин и разрывов льда.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области предупредили о значительном ухудшении погодных условий 13 и 14 марта: будут наблюдаться снег, метели, а в Нижнеудинском районе местами — сильный снег.

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