Салехард, , 11:27 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 27 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 12 случаев зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 12 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 30 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 12 марта 37 514 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 35 792 человека, 403 пациента с COVID-19 скончались.