Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM В Петербурге сохраняется прежний уровень заболеваемости коронавирусом с показателями ниже тысячи новых случаев в сутки. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает федеральный оперативный штаб.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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За последние сутки в городе выявили 957 случаев заражения. Это на четыре случая меньше, чем днем ранее, однако на 20 случаев больше, чем 9 марта, когда был зафиксирован минимум суточной заболеваемости в течение марта.

Всего за время пандемии в Петербурге вирус подхватили 378 705 человек. Выздоровел от COVID-19 за это же время 326 101 человек, включая 2861 пациента за последние сутки.

Добавим, в России за сутки зафиксировали 9794 новых случая заражения, их общее число достигло 4 370 617.

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