Иркутск, , 11:24 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о значительном ухудшении погодных условий. По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 марта местами в северных и днём в западных районах Приангарья ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15−20 м/с. Будут наблюдаться снег, метели, а в Нижнеудинском районе местами — сильный снег.

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Уже 14 марта ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15−20 м/с, местами в западных, центральных и южных районах 22−27 м/с, снег, метели, ночью в западных районах местами сильный снег, на дорогах снежный накат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Приангарье пришла волна холода, ночные температуры воздуха достигали — 36 °C.

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