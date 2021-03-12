Нижний Новгород, , 11:24 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 12 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 338 811 человек. Об этом свидетельствуют данные регионального министерства здравоохранения.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 133,1 теста на 100 тыс. населения. Показатель держится на сниженном уровне в течение последних двух месяцев.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 5512 нижегородцев. Накануне тесты сдали 3992 жителя региона. По сравнению с объёмом тестирования в ноябре прошлого года, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2613 человек.

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