Пекин, , 11:27 — REGNUM Власти Китая требуют от Украины учесть интересы компаний из КНР после того, как украинские власти решили вернуть в государственную собственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Об этом 12 марта заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов», — сказал он.

Кроме того, Лицзянь отметил, что Пекин внимательно наблюдает за сложившейся с данным предприятием ситуацией.

«Китай настаивает, чтобы данный вопрос был решен в правильном ключе», — также уточнил официальный представитель китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта совет национальной безопасности и обороны Украины принял официальное решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в государственную собственность.