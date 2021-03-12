Южно-Сахалинск, , 11:23 — REGNUM Жители Сахалина на уходящей неделе особенно остро отреагировали в соцсетях на новости о жёстокости среди школьников и жёстоком обращении с животными. Две новости особенно выбились из общей картины повседневных событий о ДТП, пожарах, коммунальных авариях.

Феликс Нуссбаум. Страх. 1941

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Активно сахалинцы начали обсуждать новость о драке школьников в Невельске. Правительство островного региона поспешило сообщить, что один из учеников 7-го класса получил ножевое ранение. И даже несмотря на то, что спустя время стало известно, что ребёнку была нанесена царапина не ножом, а плоскогубцами, пользователи недоумевали по поводу жестокости среди школьников, сравнивая происходящее с многочисленными американскими трагедиями в школах.

«Ну вот и дождались! Теперь и у нас, как за границей, дети пускают в ход оружие. Просто ужас», — написал пользователь svetlanakutiminskaya в Instagram на странице «ЧП Сахалин».

«У нас в Невельске 90-е и не заканчивались», — отметил dimassiik556.

«Ау, родители, вы где? Это ваше невнимание к детям и невоспитание!!! Очнитесь!» — призвала uliac_2109.

«Читаешь новости, и ощущение, что телепортировали в 90-е», — считает mariia.pupkina.

«А в школе нет металлодетектора?» — спросила tatuana65reg.

«В нашей школе есть, а толку ноль. Пищит и пищит», — ответил пользователь _suok 06 .

«Дети деградируют, скоро с яслей мочить горшками будут… Чёт совсем не весело становится…» — отреагировала natashamorozova389.

И ещё один вопиющий случай жестокости широко обсудили в соцсетях жители Сахалина. АСТВ рассказало на неделе историю овчарки Альфы, которую неизвестные пытались жестоко убить.

Хозяин сообщил, что кто-то пытался похитить собаку со двора частного дома, проникнув на него поздней ночью. Мужчина понял, что случилось, вернувшись с ночной смены.

«Во дворе было большое количество крови. Прошел дальше — и тут навстречу выползла Альма с раной на шее. Судя по картине, кто-то перелез через забор, ударил её по голове (палка валялась рядом) и снял с цепи. Затем она очнулась, и её ударили ножом в горло. Но, скорее всего, нож был тупой, сухожилия или артерию не задел, она вырвалась и спряталась», — рассказал хозяин собаки.

Альму спас приехавший оперативно ветеринар — рану зашили, наложили повязку. Выяснилось, что овчарка находится на втором месяце беременности. Хозяева предположили, что собаку пытались похитить, чтобы съесть.

«У нас голод? Война? Жрать нечего, что ли», — написала пользователь dariyariy2014.

«Изверги», — возмущена annaklimina5052018.

«Выздоравливай, красавица», — пожелала elenayakhontova.

«Чем дальше, тем страшнее. От СМИ только плохие новости, хорошее совсем не происходит. Люди — дикари. Животных жалко, слишком часто их стали обижать», — написала sandraa_vladimirovna.

«Что за живодеры появились, пора закон принимать, убил собаку — сел как за человека», — предложила asyalekomtseva94.

«Куда катится мир? Каждый день новости одна краше другой», — написала пользователь annas8645.

«Сердце сжалось от такой жестокости… Главное, жива», — сочувствует olesiasokoln.