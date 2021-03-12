Сеул, , 11:39 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён направил министру иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги послание по случаю 10-й годовщины Великого Восточно-японского землетрясения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в послании министр выразил соболезнования семьям погибших и японскому народу, пережившим большое горе, а также отметил, что будучи близким соседом Японии Южная Корея и её жители «чувствуют её боль».

Министр также сообщил о намерениях Сеула продолжить усилия для построения отношений между странами, сотрудничая в таких вопросах, как борьба с пандемией коронавируса и стихийными бедствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Южной Кореи в Японии выразил соболезнования семьям погибших, а также пообещал встретиться с пострадавшими от землетрясения как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

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Землетрясение у восточного побережья острова Хонсю в Японии (Великое восточно-японское землетрясение) — землетрясение магнитудой, по текущим оценкам, от 9,0 до 9,1 произошедшее 11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени.