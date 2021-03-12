Берлин, 12 марта, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В сети появились снимки модернизированной версии BMW 8 серии Gran Coupe в камуфляже. Снимки автомобиля размещены на сайте Motor1.

Motor1 Обновлённое купе BMW 8 Series Gran Coupe

Несмотря на камуфляжную плёнку можно заметить, что обновленная модель не получит большой фальшрадиаторной решётки, как на предшествующих моделях. При этом форма решётки будет изменена. Автопроизводители оснастили BMW 8 Series Gran Coupe иной головной оптикой, а также модернизированными передним и задним бампером.

Что же касается моторной линейки авто, то здесь останется нынешний набор моторов. Однако в гамме агрегатов со временем может появиться мягкая гибридная установка мощностью 523 либо 617 л. с.

Существенных изменений внутри автомобиля не будет. Здесь может появиться новейшая фирменная информационно-развлекательная система.

Ранее в сети были обнародованы фотографии закамуфлированного прототипа BMW M3 Touring 2022 модельного года. Авто оснащено трёхлитровым двигателем V6 максимальной мощностью 473 л. с. Также будет доступно исполнение Competition производительностью 503 л. с.

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