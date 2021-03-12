Москва, , 11:22 — REGNUM В выходные в Москве резко потеплеет до +6 °C

Морозы в Москве и Подмосковье в выходные дни (13 и 14 марта) ослабеют. Резкое потепление принесёт атмосферный фронт атлантического циклона, передают «Метеоновости».

В субботу ожидается облачная погода со снегом и порывами юго-восточного ветра до 14 м/с. Ночью подморозит до −7… −9 °C, а днем температура повысится до +1… +2 °C.

В воскресенье станет теплее, морозы отступят. Днём воздух прогреется до +3… +6 °C. Ветер южный, осадков не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Москве будет переменная облачность, местами небольшой снег, гололедица.

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