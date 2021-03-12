Москва, , 11:20 — REGNUM От коронавирусной инфекции в России за сутки скончались 486 человек, сообщили 12 марта в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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«Зафиксировано 486 летальных исходов», — рассказали в штабе.

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Всего в РФ с начала пандемии зафиксировали 91 220 летальных исходов. За сутки справились с болезнью 13 496 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько медицинских работников израильского госпиталя «Шеба» заразились коронавирусом, несмотря на то, что уже были вакцинированы от COVID-19.

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