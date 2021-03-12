Москва, , 11:23 — REGNUM При демонтаже самовольных построек на западе Москвы были обнаружены фальшивые купюры. Об этом 12 марта сообщается на сайте столичной госинспекции по недвижимости.

Во время проверочных мероприятий инспекторы обнаружили 15 незаконных строений в Западном административном округе (ЗАО) города — одноэтажные и двухэтажные постройки, ангары и навесы. Объекты располагались по адресу: ул. Василия Ботылева, вл. 1, стр. 48, 91. Общая площадь самовольных построек составляла свыше 2,6 тысячи квадратных метров.

«При этом вместе с ликвидацией самостроев была пресечена деятельность по переработке бытовых отходов в зоне Рублевского водозаборного узла, а в ходе демонтажа была обнаружена большая партия фальшивых денег. В настоящее время соответствующие ведомства ведут расследование по этому факту», — сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

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