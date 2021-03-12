Черкесск, , 11:19 — REGNUM Жители Карачаево-Черкесии в 2021 году станут участниками акции «Сад памяти». Одним из первых мероприятий этой акции в нынешнем году станет посадка деревьев в городе Карачаевске в честь 100 женщин — участниц партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.

«Саженцы будут посажены вблизи территории старого аэродрома в серверной части города Карачаевска. Для посадки уже выбраны три породы деревьев: клён, ясень и липа», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

В мероприятии смогут принять участие все желающие. Уже известно, что одними из них станут сотрудники министерства природы, депутаты парламента, сотрудники администрации Карачаевского городского округа, волонтеры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Карачаево-Черкесии было высажено более 107 тыс. деревьев в рамках акции «Сад Победы».

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