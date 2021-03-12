Нур-Султан, , 11:19 — REGNUM Загруженность инфекционных коек в больницах Казахстана составляет 23%. Об этом 12 марта заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

Глава правительства представил отчет об итогах социально-экономического развития Казахстана в январе—феврале 2021 года и об эпидемиологической ситуации в республике.

Мамин сказал, что ситуация находится под контролем. Показатель репродуктивности вируса составляет 0,9, загруженность реанимационных коек — 16%.

Кроме того, премьер-министр отметил рост в реальном секторе экономики Казахстана. Высокие темпы развития наблюдаются в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.