Киев, , 11:21 — REGNUM Украине надо думать о собственном освобождении от оккупации Европейским союзом и США — оккупации военно-политической, экономической и ментальной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 12 марта, комментируя высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Ранее Кулеба на своей странице в Twitter рассказал о «трех китах» своей политики по «возвращению» Крыма. Основным «китом» должно стать «объединение усилий союзников», двумя другими — «стратегия деоккупации» полуострова и «синергия».

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«Украине надо думать не о «деоккупации» Крыма, а о собственном освобождении от оккупации Европейским союзом и США. Речь идёт о комплексной оккупации — и военно-политической, и экономической, и ментальной.

Кто-то скажет, что нет, на Украине есть своё правительство, есть избранный президент. Но ответьте мне на простой вопрос: могут ли они что-то сделать вразрез с решениями, принимаемыми по Украине в Вашингтоне и Брюсселе? Нет, не могут! Не хотят? И это в ситуации, когда Запад Украину грабит и подводит к черте самоуничтожения? Ну что же, если не хотят освобождаться, значит, уже и украинская элита в своём большинстве — это оккупационная элита.

Что же до Крыма, то там как жили, так и будут дальше жить граждане России разных национальностей, а не только крымские татары, акцент на права которых делает Киев, желая, видимо, польстить Анкаре. Посмотрим, как в этом году Эрдоган, наш партнёр в крупных экономических проектах, а также в делах на Южном Кавказе и в Сирии, выдержит испытание враждебностью по Крыму«, — отметил Михаил Демурин.