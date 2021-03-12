Симферополь, , 11:19 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 12 марта. Накануне, 11 марта, сообщалось о 65 новых носителях инфекции.

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Всего с начала пандемии в Крыму подтвердилось 36 494 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 33 295 человек. Скончались 990 ковид-пациентов, в том числе пять смертей зарегистрировано за минувшие сутки.

В стационарах Крыма на 12 марта находятся 1 339 пациентов с коронавирусом, за сутки 108 выписаны, 59 госпитализированы. Ещё 1 486 человек лечатся дома.