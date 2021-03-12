Тирасполь, , 11:21 — REGNUM В ходе 1534 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 389 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 33 827 человек. Из них победили инфекцию 30 608 человек, в том числе 141 — за последние сутки.

Всего в Приднестровье скончались 728 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе четверо пациентов умерли в течение последних суток. Сообщается, что это были двое мужчин в возрасте 56 и 68 лет, а также две женщины в возрасте 61 и 84 лет. У них были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1516 исследований и выявили 351 случай заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что в Приднестровье из-за роста темпов распространения коронавируса вводят карантинные меры. Временно прекращена работа кинотеатров, спортивных секций и учреждений культуры, школьные каникулы в республике продлили на неделю.

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