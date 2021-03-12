Нижний Новгород, , 11:18 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 12 марта выявили 375 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 376 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 101 148 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 420 человек, всего выздоровели с начала пандемии 94 124 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 15 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2613 человек. Накануне сообщалось также о 15 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 3804 койки инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,5 тыс. коек, 718 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся в резерве.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 0,98. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 12 марта остаются свободными 21% коек.