Пенза, , 11:18 — REGNUM В Пензенской области за минувший день положительные результаты тестирования на коронавирус получили 120 человек, накануне сообщалось о 121 заболевшем. Таким образом, с начала наблюдения инфекция выявлена у 39 945 жителей области. Сведения об этом 12 марта публикует общероссийский оперативный штаб.

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Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 465 пациентов, трое — за сутки. Выздоровели в общем итоге 36 150 человек, или более 90,5% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 147 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число выписанных по выздоровлении пациентов в Росси по состоянию на 12 марта более чем на 3700 человек превышает количество случаев заражения. С начала эпидемии в стране выявили 4 370 617 случаев заражения коронавирусом.

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