Горно-Алтайск, , 11:15 — REGNUM Проживающий в Новосибирске 28-летний предприниматель разработал сложную схему преступной деятельности, в которую был вовлечён министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемый с 32-летней жительницей Новосибирска с июля 2020 года по февраль 2021-го передали министру и его помощнику взятку в размере 13 млн рублей. Чиновники в ответ обеспечивали заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования с подконтрольными им фирмами.

С этой целью предприниматель регистрировал организации на подставных людей, вводил их в заблуждение, чтобы отвести от себя подозрения. Однако следователи совместно с сотрудниками УФСБ выявили и пресекли преступления.

Напомним, предпринимателям уже предъявлено обвинение в даче взятки должностным лицам. Мужчина решением суда заключён под стражу, женщину отпустили под подписку о невыезде. Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд отправил под стражу министра с его помощником Рустамом Туюнчековым.

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