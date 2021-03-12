Псков, , 11:21 — REGNUM В Псковской области за минувшие сутки выявили 94 зараженных коронавирусной инфекцией, что на 19 человек больше, чем сутками ранее. При этом неделей ранее средняя суточная выявляемость инфицированных находилась около отметки в 50 человек. О новых данных 12 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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На данный момент в Псковской области проведено 292 706 исследований на ковид, из них 1549 — за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено ровно 33 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 21 973 человека, в том числе 129 — выписаны по выздоровлению за минувшие сутки. Умерли от ковида 193 жителя, в том числе два летальных исхода зарегистрировано за минувшие сутки.

«Уже более 12 тыс. жителей Псковской области сделали обе прививки от коронавируса. Защитите себя и своих близких — записывайтесь на вакцинацию», — обратился к местным жителям губернатор региона Михаил Ведерников.

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