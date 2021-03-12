Пекин, , 11:16 — REGNUM Власти КНР намерены вместе с Россией продолжать борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и высоко оценивают сотрудничество двух стран в данном вопросе. Об этом 12 марта заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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«Мы готовы объединить усилия с Россией для дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса, <…> чтобы совместными усилиями обеспечивать здоровье всего человечества», — сказал он, комментируя заявления Кремля о «великолепном» партнерстве двух стран в борьбе с пандемией.

Также Лицзянь уточнил, в Пекине высоко оценивают свое сотрудничество с Москвой в этом направлении и добавил, что власти Китая намерены бороться с пандемией до того момента, когда в мире не останется носителей SARS-CoV-2.

«Мы активно обмениваемся опытом с Россией, совместно разрабатываем вакцины, а также боремся со всевозможными «политическими вирусами», — заключил официальный представитель китайского МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта президента РФ Дмитрий Песков заявил, что партнерство России Китая в борьбе с пандемией является «великолепным».