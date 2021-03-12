Воронеж, , 11:13 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждена смерть 22 пациентов с диагностированным COVID — 19, сообщили 12 марта в региональном оперативном штабе.

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При этом прирост новых ковид-пациентов в регионе снижается. Если накануне, 11 марта, сообщалось о 247 новых носителях коронавируса, то на 12 марта подтверждено уже 243 случая заражения. За первую неделю марта заболеваемость упала на 7%.

Всего в Воронежской области на утро 12 марта подтверждено 71 115 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 65 375 человек. Скончались за весь период пандемии 2 488 ковид-пациентов.