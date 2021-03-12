Иерусалим, , 11:24 — REGNUM Министерство здравоохранения Израиля, скорее всего, порекомендует продлить ограничения в аэропортах после 20 марта. Об этом, как передает Jerusalem Post, заявил журналистам генеральный директор ведомства Чези Леви 11 марта.

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«История с аэропортом сложна, — объясняет Леви. — С одной стороны, все хотели бы, чтобы небо было открытым, чтобы можно было путешествовать и так далее. С другой стороны, штаммы в мире широко распространены, и некоторые из них сильно бросают вызов вакцине. Поэтому мы хотим ограничить выезд людей из Израиля и въезд в него».

Он напомнил, что ограничения действуют пока что до 20 марта, однако, скорее всего, минздрав будет рекомендовать продлить их до тех пор, пока не прояснится весь вопрос о мутациях и их способности противостоять вакцине.

Нынешние правила позволяют всем гражданам Израиля въезжать в страну и позволяют тем, кто полностью привит или выздоровел от COVID-19, свободно покидать ее. Однако количество рейсов сильно ограничено, так как министерство транспорта разрешает впускать только 3000 прибывающих пассажиров в день.

Кроме того, все желающие выехать, не привитые и не получившие иммунитета от SARS-CoV-2, все равно должны получить разрешение от специального правительственного комитета. Это относится и ко всем детям в возрасте до 16 лет, которым не разрешается вакцинироваться.