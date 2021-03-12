Иркутск, , 11:13 — REGNUM Правоохранители Приангарья продолжают удивлять бесстрашием и хорошей физической формой. В Иркутске сотрудник уголовного розыска, рискуя жизнью, проехал на капоте автомобиля, но задержал подозреваемого. Подробности сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Полицейский, которого в Иркутске подозреваемые везли на капоте автомобиля, снимал происходящее на камеру МВД РФ, цитата из видео

После того, как сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установили местного жителя, возможно причастного к краже дорогостоящего устройства, 39-летний, ранее неоднократно судимый мужчина решил скрыться.

Находясь за рулем автомобиля, иркутянин совершил наезд на одного из полицейских, и, с оказавшимся на капоте сотрудником, продолжил движение. Во избежание травм, оперативник был вынужден держаться за конструкцию кузова машины, постоянно требуя остановится. Когда перед перекрестком транспортное средство снизило скорость, оперуполномоченный спрыгнул и остановив проезжающий мимо авто, продолжил преследование. Спустя несколько минут, в одном из дворов, иномарку подозреваемого удалось заблокировать, после чего он был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года чудеса оперативности и отличную физическую форму проявил старший лейтенант полиции Евгений Аксёнов: в районе поселка Трактовый Зиминского района Иркутской области он бегом догнал автомобиль нарушителя, и открыв заднюю дверь, на ходу запрыгнул в салон.

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