Чусовой, Пермский край, , 11:13 — REGNUM В Чусовом Пермского края двое несовершеннолетних учащихся техникума наряду с 20-летним местным жителем стали фигурантами уголовного дела о наркопреступлении. Совершеннолетний гражданин заключен под стражу, а подростки отправлены под домашний арест, сообщает СУ СКР по региону.

Молодым людям инкриминируют покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По данным следствия, 20-летний горожанин договорился в подростками о распространении наркотических веществ на территории Чусового. Молодёжь приобрела запрещенные вещества и сделал 60 тайников-закладок.

В конце февраля троица была задержана за административное правонарушение. В ходе разбирательства выяснилась их причастность к совершению особо тяжкого преступления.