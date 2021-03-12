Махачкала, , 11:09 — REGNUM Число жителей Дагестана, принявших участие в вакцинации, пока все еще невелико. Дагестан занимает последнее место в РФ по проценту привитых граждан. Одной из причин отставания власти региона назвали тот факт, что многие жители республики уже переболели, и у них имеются антитела. Такое объяснение прозвучало 11 марта в ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения нового коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Как отметил врио главы субъекта Сергей Меликов, в Дагестане к настоящему времени вакцинировано «всего 2,2% от числа подлежащего контингента», республика по числу вакцинированных занимает одно из последних мест в России.

Как объяснили руководители муниципалитетов Дагестана с низкими темпами вакцинации, причиной такого положения дел стал тот факт, что «по результатам тестирования у большого числа жителей муниципалитетов обнаружены антитела к коронавирусу, а ранее согласно рекомендациям Роспотребнадзора прививке подлежали лишь те, в чьей крови не было обнаружено антител». Несмотря на то, что с населением ведется активная разъяснительная работа, «жители неохотно идут вакцинироваться».

«Вакцинация сегодня — это безопасность республики. И на 90 процентов это зависит от присутствующих здесь руководителей органов власти», — приводит слова Меликова его пресс-служба.

При этом, из числа сотрудников органов власти к настоящему времени привиты всего 175 человек. Призывы Меликова дошли до сотрудников аппарата. Уже в тот же день были привиты первый замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Мурад Казиев, руководитель пресс-службы Низами Гаджибалаев, начальники управлений по информационной политике Рашид Акавов и по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам Юрий Алчиев и другие сотрудники — всего около 30 человек.

Читайте также: Северный Кавказ продолжает отставать в вакцинации