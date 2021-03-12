Караганда, Казахстан, 12 марта 2021, 11:08 — REGNUM Из шахты «Саранская» в Карагандинской области Казахстана эвакуировали 348 человек из-за пожара, сообщили в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау».
Возгорание произошло 12 марта на наклонном конвейрном квершлаге. В настоящее время на шахте работают над ликвидацией аварии и выясняют причину пожара. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, 10 ноября 2016 года на шахте «Саранская» погибли четыре шахтера, еще четверо получили травмы. Трагедия произошла из-за обрыва подъемной тележки с высоты 800 метров.