Караганда, Казахстан, , 11:08 — REGNUM Из шахты «Саранская» в Карагандинской области Казахстана эвакуировали 348 человек из-за пожара, сообщили в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау».

Возгорание произошло 12 марта на наклонном конвейрном квершлаге. В настоящее время на шахте работают над ликвидацией аварии и выясняют причину пожара. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, 10 ноября 2016 года на шахте «Саранская» погибли четыре шахтера, еще четверо получили травмы. Трагедия произошла из-за обрыва подъемной тележки с высоты 800 метров.