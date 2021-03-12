Уфа, , 11:30 — REGNUM Прокуратура Башкирии добивается сохранения объектов культурного наследия в Башкирии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что в Чишминском районе памятники федерального значения «Мавзолей Хусейн-бека» и «Мавзолей Тура-хана» переданы в управление местному дворцу культуры, руководство которого должно организовывать работы по их сохранению.

Было установлено, что стены зданий разрисованы современными красками, сами объекты заросли травой. Были выявлены и другие нарушения.

Сотрудники районной прокуратуры внесли представление директору данного учреждения, которое удовлетворено не было. Тогда прокурор потребовал через суд организовать работы по сохранению данных памятников. В результате суд признал требования надзорного ведомства законными и удовлетворил иск. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в двух районах Башкирии намерены создать историко-культурные центры.

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