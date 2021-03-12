Москва, 12 марта, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За сутки в России выявили 9794 носителя коронавируса, сообщили 12 марта в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В штабе рассказали, что число выписанных по выздоровлении пациентов более чем на 3700 человек превышает количество случаев заражения.

Новые случаи выявили во всех регионах России. Лидерами Остаются Москва и Санкт-Петербург. Вернулось на третье место Подмосковье, обойдя Нижегородскую область. Замыкает первую пятёрку Самарская область.

Уточняется, что с начала эпидемии в России выявили 4 370 617 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» показала свою эффективность против «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.