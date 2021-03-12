Тула, 12 марта, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Тульская область стала лучшей в стране по реализации нацпроекта «Производительность труда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона 12 марта.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульская область стала лидером по нацпроекту «Производительность труда»

11 марта исполнился год работы в Тульской области «Фабрики процессов» — учебного центра, где в рамках нацпроекта «Производительность труда» сотрудники предприятий обучаются бережливому производству путем создания реальных производственных процессов. Полученный опыт помогает участникам повышать производительность труда на собственных предприятиях.

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов отметил, что Тульская область оказалась в числе первых регионов в стране, где заработала «Фабрика процессов».

«Сегодня Тульская область считается одним лидеров в России по реализации нацпроекта «Производительность труда». В текущем году регион досрочно выполнил его показатели, и сейчас в наших планах делиться опытом, наработанным за эти годы, с другими субъектами РФ», — сказал Вячеслав Романов.

Он также отметил, что за год на тульской «Фабрике процессов» прошли обучение сотрудники 15 предприятий, более 270 человек повысили свою квалификацию.

Директор Фонда развития промышленности Тульской области Дмитрий Пронин сообщил о планах по расширению и развитию «Фабрики процессов».

«Если в прошлом году мы были нацелены исключительно на участников нацпроекта, то с этого года региональный проект расширен и планируется привлечь субъекты МСП и организации, которые не имеют прямого отношения к обрабатывающей промышленности. А сессии для студентов, как механизм вовлечения в бережливые процессы будущих специалистов предприятий, хотим проводить на постоянной основе. Кроме того в планах развитие технологий, которые используются при обучении на фабрике», — сказал Дмитрий Пронин.

Как сообщили в управлении пресс-службы, благодаря «Фабрике процессов» рабочая группа ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» смогла сократить время охлаждения начинки на сутки, что позволило увеличить производство пряников на 13%. На предприятии «Щекинский линолеум» уменьшили простой оборудования на 30%, а на Тульской макаронной фабрике сократили время переналадок на 69%, что дало поднять общую выработку на 12%. ООО «Презент упаковка» удалось повысить выработку на отдельном участке на 44%.

Добавим, что 11 марта на «Фабрике процессов» студенты Тульского государственного университета попробовали себя в роли специалистов компании, которым нужно в течение трех производственных смен (по 20 минут каждая) достичь минимальной себестоимости при изготовлении изделий и получить максимальную прибыль.