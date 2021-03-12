Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 122 новых носителя коронавируса, что на 10 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 12 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

Суточная динамика коронавируса в Ленобласти Vk.com/minuscovid_lo

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Положительные результаты теста на COVID-19 были получены у жителей 57 населенных пунктов региона. Наибольшее число инфицированных, как и ранее, выявлено во Всеволожском (34) и Гатчинском районах (19), наибольшее число зараженных среди городов Ленобласти было зарегистрировано в Гатчине (12).

Как рассказали ИА REGNUM в областном комитете по здравоохранению, в настоящий момент в регионе развернуто 1264 койки для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них свободно 357 коек (28,24%), в том числе 147 реанимационных.

За год с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусной инфекцией заразились 37 642 человека, из них 34 937 выздоровели, в том числе 215 — за сутки. Еще 1958 человек продолжают лечение. Умерли от ковида 747 жителей, в том числе за минувшие стуки было зарегистрировано еще восемь летальных случаев. Таким образом летальность болезни в регионе составляет почти 2%.

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