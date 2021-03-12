Новосибирск, 12 марта, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию четыре новых школы. Губернатор Андрей Травников подчеркнул: в 2021—2022 годах количество строящихся школ в регионе будет удвоено благодаря тому, что в стране стартует новая программа, утверждённая постановлением правительства Российской Федерации №247. Эти изменения позволят Новосибирской области полностью устранить нехватку мест в школах к 2024 году, сообщает региональное правительство.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание на стройплощадке школы по ул. Михаила Немыткина

«Она позволяет за счёт привлечения средств федерального бюджета (до 65%), средств частных партнёров, с рассрочкой по возврату этих средств до 2038 года, решить задачу по удвоению строительства школ в ближайшие годы. Условия достаточно выгодны для регионов. Поручаю министерствам строительства и образования Новосибирской области исполнять немедленно задачу по удвоению количества школ, которые мы планируем строить в 2021—2022 годах, используя этот новый механизм», — поставил задачу глава региона.

Андрей Травников сообщил, что в настоящее время министерство образования региона готовит заявку для участия в конкурсе. Основная задача: в первый этап реализации программы должно войти не менее шести объектов от Новосибирской области. Министерству строительства необходимо максимально оперативно приступить к подготовке и освоению шести площадок, заниматься выносом инженерных сетей.

«Дорога ложка к обеду, поэтому все новые школы хотелось бы получить к 1 сентября 2022 года. Будет и второй поток 2022−2023 годов, и у нас есть все условия для того, чтобы к 2024 году решить проблему дефицита мест в школах. Теперь всё зависит от нашего министерства образования, которое сейчас готовит заявку на конкурсный отбор, от министерства строительства, которое будет организовывать исполнение этих объёмов, и от руководства муниципалитетов», — заявил Андрей Травников.

Так, школа на улице Михаила Немыткина, на стройплощадке которой сегодня, 12 марта, губернатор провёл выездное совещание, рассчитана на 1100 мест, при её строительстве применён типовой проект, включенный в реестр РФ проектов повторного применения как экономически эффективный. Его будут тиражировать на территории Новосибирской области.

На каждом новом объекте региональные власти намерены применять новые решения, направленные как на оптимизацию затрат на строительство, так и на повышение эксплуатационных качеств объекта.

В частности, за счёт увеличения этажности школьных блоков удалось значительно сократить площадь земельного участка под строительство. В школе на ул. М. Немыткина применено и другое интересное планировочное решение: здание построено буквой П, и в среднем блоке сконцентрированы все функции, не связанные с образовательным процессом: столовая, два спортзала, актовый зал. Это позволяет не пересекаться школьным потокам из двух учебных блоков. Помещения расположены так, чтобы в них в течение дня было максимальное количество солнечного света.

«За счёт всех решений на этом объекте нам удалось, не теряя в качестве, сэкономить до 15% затрат», — отметил Андрей Травников.

Глава региона дал поручение руководству муниципалитета полностью оборудовать подъездную дорогу к новой школе и сдать её к моменту открытия учебного заведения.