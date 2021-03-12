Симферополь, 12 марта, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») призвала Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дать оценку действиям властей Украины, которые перекрыли поставки воды по Северо-Крымскому каналу, тем самым нарушив права жителей Крыма.

Duma.gov.ru Депутат Госдумы Наталья Поклонская

Она напомнила, что ни один референдум или политический выбор не должен лишать человека фундаментальных, базовых прав.

«Со стороны Украины, страны — участницы и подписанта Декларации по правам человека, допущено вопиющее нарушение прав людей по политическим мотивам», — цитирует ее РИА Новости.

Поклонская также заявила, что обращалась по этому вопросу в Управление Верховного комиссара по правам человека ООН, откуда пришел ответ с желанием и необходимостью приезда их делегации в Крым.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла поступление воды через Северо-Крымский канал. В феврале 2021 года власти Украины заявили о намерении завершить строительство дамбы канала, чтобы полностью перекрыть поступление воды в Крым.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона намерены инициировать возбуждение уголовного дела о нанесении Крыму многомиллиардного ущерба действиями властей Украины.