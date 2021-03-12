Констанца, Румыния, 12 марта 2021, 11:05 — REGNUM Спасённые члены команды затонувшего судна Volgo Balt 179 прибыли в румынский порт Констанца. Об этом написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в социальной сети Twitter.
По его словам, с моряками находится посол Украины в Румынии и консулы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чёрном море затонул сухогруз Volgo Balt 179 с украинской командой на борту. Десять человек удалось спасти, двое погибли, судьба ещё одного моряка остаётся не известной.
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