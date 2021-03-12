Иерусалим, , 11:12 — REGNUM Член городского совета Иерусалима Эйнав Бар-Коэн призвала мэра города Моше Льона ввести правило, обязывающее непривитых учителей каждые 72 часа сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщает Jerusalem Post 12 марта.

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Сданный тест должен быть отрицательным, а те, кто получил вакцину, должны предъявить «зеленый паспорт», подтверждающий их вакцинацию. Бар-Коэн говорит, что новая политика призвана обеспечить здоровье детей в городе.

Он отметил, что, поскольку многие пожилые жители уже привились, эпицентр пандемии коронавируса может перекинуться на молодежь Иерусалима. Она также утверждает, что несоблюдение этой политики помешает детям вернуться к нормальной жизни.

«Наши дети — самое дорогое для нас, родителей. Роль муниципалитета заключается прежде всего в том, чтобы обеспечить защищенную и безопасную среду для наших детей, и поэтому он должен действовать немедленно и требовать представления отрицательных тестов педагогическим персоналом каждые 72 часа», — говорит Бар-Коэн.