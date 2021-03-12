Рим, , 10:59 — REGNUM Швейцарско-итальянская Adienne Pharma & Biotech, которая стала первой компанией в Европе, заключившей первая соглашение с Россией о производстве вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», может начать выпуск первых партий препарата в третьем квартале 2021 года. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил основатель и президент компании Антонио Франческо Ди Наро.

«Мы могли бы начать производство регистрационных партий вакцины Sputnik на нашем предприятии в Ломбардии уже в третьем квартале», — сказал глава компании.

После этого, добавил Ди Наро, если итальянское агентство по лекарственным средствам даст зелёный свет, Adienne Pharma & Biotech приступит к производству коммерческих партий. Он уточнил, что вакцина будет производиться недалеко от Милана на севере Италии.

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Ди Наро сказал, что не может обнародовать никаких производственных данных и что компания еще не решила, где будут распространяться вакцины. Среди возможных проблем, с которыми сталкивается компания, — нехватка колпачков и флаконов, добавил он.

Обвинения в том, что производство российской вакцины Adienne Pharma & Biotech является частью пропагандистской кампании Ди Наро назвал «абсурдом».

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«Это не инструмент пропаганды, я не знаю, кто говорит, что народ России хочет вести пропаганду для производства вакцины в Италии, на самом деле это действительно абсурд», — подчеркнул глава компании.

Он отметил, что его компания была выбрана для производства вакцины по инициативе России.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Италии. Этот соглашение стало первым в Европе. Производство вакцины должны запустить в июле 2021 года.

Напомним, ранее, 4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал экспертизу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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