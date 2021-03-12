Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM В Екатеринбурге горит здание НИИ металлургии и материалов на улице Студенческой, 51. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 11:48 по местному времени. Горит офисное помещение на пятом этаже. Предварительная площадь пожара — 60 квадратных метров.

«Огнеборцами принимаются меры по локализации огня. Из здания эвакуированы около 200 человек», — сообщили в МЧС.

С огнём борются более 50 человек личного состава, 15 единиц пожарно-спасательной техники. Развёрнут оперативный штаб для координации всех действий. Проводится обследование помещений звеньями газодымозащитной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе произошёл пожар в здании Уральского института управления.

Читайте ранее в этом сюжете: В здании Уральского института управления произошёл пожар