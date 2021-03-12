Хух-Хото, Китай, , 10:57 — REGNUM Автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая закроет существующие проекты добычи криптовалют к апрелю 2021 года и не одобрит никаких новых, сообщает 12 марта газета China Daily.

Об изменении политики было объявлено в «Уведомлении о ряде защитных мерах для обеспечения выполнения целевых показателей двойного контроля энергопотребления на время 14-й пятилетки (2021−2025)», которое было совместно выпущено 9 марта комиссией по развитию и реформам Внутренней Монголии, департаментом промышленности и информационных технологий и бюро энергетики.

Правительство Внутренней Монголии меняет свою политику для достижения контрольных показателей потребления энергии, отвечая на призыв центрального правительства ускорить качественное развитие и способствовать строительству экологической цивилизации.

Внутренняя Монголия имеет холодный и сухой климат, который отлично подходит для работы горнодобывающей техники, и она богата углем, который обеспечивает сравнительно недорогие поставки электроэнергии для майнеров криптовалют.

Однако операции по добыче криптовалют потребляют огромное количество энергии, а энергия, получаемая с помощью угольных электростанций, вносит огромный вклад в загрязнение воздуха.

В дополнение к запрету добычи криптовалют Внутренняя Монголия проведет переоценку других энергоемких отраслей промышленности, таких как сталь и уголь.

В течение 14-й пятилетки Внутренняя Монголия больше не будет утверждать новые угольные и химические проекты. Автономная область также будет разумно и упорядоченно контролировать масштабы строительства дата-центров.