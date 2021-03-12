Курган, , 10:56 — REGNUM Курганская транспортная прокуратура выявила массу нарушений законодательства при эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования предприятиями при работе с опасными грузами. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратурой.

В ходе проверки выяснилось, что ряд эстакад для слива-налива нефтепродуктов на подъездных железнодорожных путях не оборудованы датчиками загазованности и не защищены молниеприемниками. В помещениях для перекачивания нефтепродуктов также местами отсутствовали средства автоматического контроля загазованности, воздуховоды в системе вентиляции, грузоподъемные устройства для ремонта машин. А две организаций не заключили договоры на обслуживание с аварийно-спасательными службами.

Руководителям ПАО «НК Роснефть — Курганнефтепродукт», АО «Мукомольный завод «Муза», ООО «Этиламин», «Терра», «Нефтепром», «Варгашинская нефтебаза» внесены представления об устранении нарушений. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено девять дел об административных правонарушениях по ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности»). Семеро виновных лиц привлечены к административной ответственности.