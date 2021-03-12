Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Минобороны США планирует разместить за рубежом три новые оперативно-тактические группы Сухопутных войск: одну в Европе и две — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл сообщил 11 марта на интернет-брифинге.

По его словам, сейчас соединения ещё формируют и оснащают, но их будущее связано с Тихоокеанским регионом. Одну из трёх групп разместят в Европе, отметил Макконвилл, но отказался сообщить подробности предполагаемых мест дислокации.

Военачальник добавил, что новые соединения оснастят высокоточным вооружением большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами и ракетами средней дальности, включая противокорабельные. У подразделений будут средства разведки, информационных операций, боевых действий в киберпространстве и прочее.

Петагон называет их Многосферными оперативно-тактическими группами Сухопутных войск США. В январе 2020 года бывший министр Армии США Райан Маккарти сообщил, что такие группы будут насчитывать около 1 тыс. человек, на из создание уйдёт примерно 1,5 года.