Анапа, Краснодарский край, , 10:58 — REGNUM Решение о введении локального режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожара в восьмиэтажном жилом доме в Анапе, приняли власти города. Об этом 12 марта пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«Главой города-курорта принято решение о введении локального режима ЧС, а также выплате пострадавшим единовременно по 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прокуратура начал проверку по факту пожара, в ходе которой выяснит способствовавшие возгоранию причины и условия, а также будет дана оценка оперативности работы спасательных и пожарных служб, которые прибыли на ликвидацию пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники противопожарной службы ликвидировали открытое горение в мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома в Анапе.

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