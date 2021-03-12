Кызыл, , 10:54 — REGNUM Для обеспечения населения Тувы овощами требуется около 13,25 тонн продукции. Из них собственное производство закрывает лишь 25%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

При этом климат в регионе не позволяет выращивать овощи на открытом грунте из-за короткого вегетационного периода. В связи с этим власти намерены построить круглогодичный тепличный комплекс, который разместится на территории агропромышленного парка в Кызыле.

«Для обмена опытом проведены переговоры и консультации с работниками тепличного комплекса в Якутии, схожей с Тувой по климатическим условиям», — отметили в министерстве.

Проект будет реализован до 2023 года и позволит создать 40 рабочих мест. Теплица будет поставлять на рынок 650 тонн овощей ежегодно, что позволит обеспечить до 37% собственной потребности в продукции.

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